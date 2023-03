Pérez: “Es un privilegio estar en la selección”

“Estar aquí con grandes profesionales me motiva mucho, espero seguir trabajando bien y demostrar lo que puedo hacer. Estoy feliz de estar aquí. Primero no pude creer, pero vengo haciendo bien las cosas y estoy creciendo día a día, esto es un sueño”, señaló en conferencia de prensa.

¿Qué le dijo Barros Schelotto?. “Me dijo que disfrute, que no tenga miedo de nada y que haga lo que sé hacer. Me dijeron que nunca baje los brazos, seguir luchando y tarde o temprano se da el llamado”.

“Recibí unas felicitaciones de mis ex compañeros de Guaraní, que disfrute del momento. Estaba viendo la entrevista del profesor, escuche mi nombre, le llame a mis padres y lloramos juntos. Es algo muy lindo poder estar aquí”, añadió.

Dijo que es un privilegio estar en la selección. “Me vienen muchas cosas a la cabeza, estoy compartiendo con grandes jugadores, es un privilegio para mí estar acá en la selección”, finalizó.