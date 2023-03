Luqueño escala; el buque se hunde

Un partido más parejo de lo que marca el resultado

El Sportivo entró dormido y Tacuay, que apostó a la presión, generó dos ocasiones claras para ponerse al frente con testazos de Hugo Iván Valdez y Edson Carius que pasaron a centímetros de la portería auriazul.

Sonó el despertador y Luqueño se movió con energía, con una efectividad asombrosa. Primera carga, combinación entre Charpentier, Pérez y asistencia al chico Ruiz Díaz, quien definió por debajo ante la salida de Servín. Si un juvenil puesto por reglamento convierte, termina siendo un punto a favor del staff técnico por la elección.

Mientras intentaba recomponerse el elenco capitalino, recibió un gol de “peluquería”, con el tiro de esquina de Báez, la “peinada” de Aguilar y la resolución con “Tijera” de Eduardo Duarte para el 2-0.

Llegar dos veces y embocar es un sueño convertido en realidad. Claro, después el porcentaje de eficacia fue bajando considerablemente por las ocasiones creadas y desperdiciadas.

El arranque del segundo tiempo fue similar al primero, con un elenco albinegro protagónico, que pudo prolongar su desempeño mejorado con los cambios, sobre todo con el aporte ofensivo de Carballo.

La postura adoptada por Luqueño fue llamativa, defensiva, conservadora, como si la ventaja fuese suficiente para asegurar un partido en el que en juego no hubo dos goles de diferencia entre un equipo y otro, fue mucho más ajustado. El problema es que el “Tacua” no convierte y entonces, todo el esfuerzo que hace termina siendo en vano.

El buque Tacuarí, utilizado en la Guerra de la Triple Alianza, sirvió de inspiración para la fundación del club barriojarense Tacuary, en 1923. Su presente deportivo es preocupante. Solo cuatro puntos de 27 posibles. Una campaña de descenso.

El Sportivo va escalando en la clasificación. Ese repunte debe ser acompañado con un rendimiento más elevado. Mientras tenga más puntos que partidos disputados, todo bien. Lo primero es asentarse en la división luego de la experiencia en la Intermedia y luego pensar en objetivos superiores. Va por buen camino.

Ruiz Díaz: “Felicidad inmensa por el gol”

De poco hablar, Sebastián Ruiz Díaz (19) expresó su felicidad por su anotación y el triunfo de Luqueño contra un rival directo en la lucha por la permanencia, Tacuary.

“Sentí una felicidad inmensa por el gol. Pensé que era off side (risas)”, señaló el volante ofensivo, quien alistado para contribuir en la bolsa de minutos como exige el reglamento.

“Una victoria muy difícil. Gracias a Dios pudimos dejar los tres puntos en casa. Le agradezco al profe Florentín (Gustavo, quien se encuentra de reposo) por confiar en mí. Gracias a eso pude dar todo”, mencionó.

El DT auxiliar auriazul, Arnaldo Cabral, fue echado por retrasar la reanudación del juego.

El entrenador de Tacuary, Carlos Humberto Paredes, lamentó la falta de eficacia de su elenco.

“En el fútbol no alcanza ser el mejor en la cancha si no puntuás. Cuando se gana no todo está bien y cuando se pierde no todo está mal, tenemos que reflexionar”, indicó en DT de 46 años.

“Necesitamos concretar lo que venimos trabajando bien. Si no convertimos, nos vamos con un sabor demasiado amargo”, significó el orientador.