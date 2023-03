Cerro Porteño: Robert Morales está de vuelta

El plantel de Cerro Porteño entrenó en la mañana de ayer en la Ollita y la principal novedad fue la presencia de Robert Morales, quien se acopló al grupo luego de estar al servicio de la selección nacional.

En el juego amistoso frente a Chile, en el que la Albirroja cayó 2-3, la Pantera ingresó a los 78 minutos en lugar de Gabriel Ávalos. Al unirse de nuevo al plantel azulgrana, el delantero está para retornar a la titularidad en lugar de Braian Samudio, pensando en el encuentro del domingo próximo frente a Libertad, a disputarse desde las 17:30 en el estadio La Huerta.

Vale recordar que Morales se perdió los partidos frente a General Caballero JLM (victoria 3-2) y Nacional (triunfo 4-1).

En lo que respecta al probable equipo para el enfrentamiento contra el Gumarelo, este sería con Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez y Daniel Rivas; Federico Carrizo, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera y Claudio Aquino; Diego Churín y Robert Morales.

* Tiques de la Copa. Se dieron a conocer los precios de entradas de los partidos de local frente a Barcelona, Bolívar y Palmeiras: 20.000 guaraníes (Graderías Norte, socios, 40.000, no socios), 40.000 (Gradería Novena, socios, 60.000, no socios), 60.000 (Plateas socios, 90.000, no socios) y 90.000 (Preferencias lateral, socios, 180.000, no socios).