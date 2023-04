Cerro Porteño: Retoques en equipo

Cerro Porteño recibe mañana a las 18:00 a Guaireña en La Nueva Olla por la decimoquinta fecha del Apertura. Un juego en el que no puede fallar para meter presión a Libertad, que enfrenta el sábado a Nacional.

De triunfar, el conjunto dirigido por el argentino Facundo Sava quedaría a tres puntos del Gumarelo, aunque con un partido más.

En lo que respecta al armado del equipo para medir al conjunto villarriqueño, el entrenador azulgrana podría realizar un par de variantes atendiendo que el Azulgrana se enfrenta el próximo miércoles al Bolívar por Copa Libertadores y la intención es que los jugadores que están con seguidilla de partidos lleguen descansados.

Aquellos que podrían quedar fuera del encuentro casero, o por lo menos arrancar en la banca son Alberto Espínola, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Federico Carrizo y Robert Morales.

Enzo Giménez se mantendría en lugar del Beto, Deniel Rivas por Báez, Braian Samudio por Federico Carrizo, Antonio Galeano por Claudio Aquino y Fernando Fernández por Robert Morales.

El probable cuadro sería con Jean Fernandes; Enzo Giménez, Robert Piris Da Motta, Eduardo Brock y Daniel Rivas; Antonio Galeano, Ángel Cardozo Lucena, Damián Bobadilla y Braian Samudio; Diego Churín y Fernando Fernández.

Juan Patiño (problema lumbar) y Wilder Viera (cirugía testicular) ya están activando de forma normal, pero aun sos dudas para este encuentro están en duda.

* Boletas de Copa. Están en venta las entradas para el juego ante Bolívar por la tercera fecha del Grupo C.

Los precios de las mismas son: Gradería Norte y Novena G. 10.000 (No socios Norte 20.000), Platea 30.000 (No socios 50.000), Preferencia Lateral 40.000 (No socios 70.000), Preferencia Vip 120.000 (No socio 180.000) y Preferencia Benfactor 180.000.