Ameliano amarga otra vez a Luqueño

Albiazules fueron certeros, los auriazules no

Del equilibrio inicial al dominio luqueño, con un juego pulcro, de mayor elaboración. La propuesta de la V azulada fue práctica, replegar sus líneas y salir con velocidad a la medida de sus posibilidades.

Entre los arqueros rioplatenses, el más exigido fue el argentino Papaleo. El uruguayo Falcón tuvo menos intervenciones con relación a su colega.

La etapa inicial se cerró con números altamente favorables para los auriazules, en posesión, efectividad de pases y demás, pero el tablero no se movía.

Al “Chanchón” le faltaba mayor fuerza ofensiva para sacar provecho a sus cargas. Los extremos estuvieron activos, sobre todo Sergio Fretes por el sector izquierdo.

La película cambió por completo en el segundo tiempo. La expectativa de los auriazules para coronar un día festivo por los 102 años del club emblema de la Luque se había esfumado.

El rol protagónico lo asumió Ameliano, que mejor parado no solo equilibró la balanza, sino pudo imponer su peso futbolístico frente a un rival que luego de tanto desgaste físico, se fue desdibujando.

Un mal pase de Rodi Ferreira desembocó en la acción del gol de Elías Sarquis, con tiro esquinado desde fuera del área. Tras una revisión en cabina para determinar si Zaracho influía o no en el remate, fue validada la conquista, con la cual los aubiazules quedaron anímicamente robustecidos.

El elenco auriazul, que había perdido a su principal referente defensivo, Pablo Aguilar, por lesión, quedó sin respuestas.

Los atacantes alternativos luqueños, habitualmente titulares, no aportaron prácticamente nada, siendo el volante Rodrigo Rojas el que tomó la lanza y estuvo cerca de la conversión en varias ocasiones, propiciando las grandes tapadas de Papaleo.

Pasaban los minutos y el “Botellón” García, que no come vidrio, fortaleció su zaga, oxigenó su mediacancha y potenció su ofensiva. En un fantástico contragolpe, Elvio Vera marcó el segundo y definitivo tanto, fulminando a Luqueño, cuya negativa fase se extiende a tres derrotas consecutivas. Con esta marca, no sería para nada extraño un cambio de timón.

Papaleo: “Necesitábamos este triunfo”

El argentino Joaquín Papaleo tuvo una destacada actuación en la victoria de Sportivo Ameliano sobre Sportivo Luqueño en el Defensores del Chaco. “Necesitámos mucho este tiunfo. No se nos estaba danto por distintos motivos. Lo logramos ante un rival difícil, así que se valora mucho más”, señaló el guardameta de la V azulada.

* Gustavo Florentín. “Generamos pero no estamos sumando. Siempre es importante tener lectura de lo que pasa en el partido”, dijo entre otras cosas el DT de Luqueño.

* Rodrigo Rojas. Está difícil. Erramos un montón de goles. Tenemos que resolver mejor las ocasiones. Nuestro equipo propone y dejamos espacios”, señaló el volante.