Cerro no luce pero sigue dando pelea en el torneo Apertura

Resistencia lo acorraló en el segundo lapso

Cerro Porteño se quedó con una victoria importante para acortar distancia y meter presión al líder del campeonato. El conjunto dirigido por Facundo Sava tuvo un arranque muy dinámico, encerrando a Resistencia dentro de su campo, pero de a poco fue perdiendo fuerza de mitad de cancha hacia adelante y el conjunto de Sergio Orteman se las arregló para mantener en suspenso hasta el final el resultado.

Lea más: Resistencia vs. Cerro Porteño: resultado, resumen y goles

Lucena, Viera, Carrizo y Báez fueron los cuatro pilares que tuvo el Ciclón en esos primeros minutos electrizantes. En el que se adueñó del manejo de la pelota, creó espacios a raíz de la buena movilidad de sus hombres y llevó peligro sobre la portería de Arzamendia.

El campo de juego fue un factor que jugó más en contra de las intenciones del cuadro azulgrana. Hubo momentos en los que las conexiones entre sus hombres se vieron afectadas para la dificultad del campo y no tanto así por la resistencia de su rival.

El gol de pena de Samudio colocaba merecimiento en el marcador, pero tuvo un efecto contrario para el desarrollo de juego. Porque dese ese momento bajó la intensidad en la propuesta del Ciclón, lo que permitió que Resistencia comience a salir de su encierro y pise con mayor frecuencia terreno rival.

Rápidamente llegó la paridad con el tanto de Nelson da Silva, aprovechando las falencias que comenzaron a aparecer en el fondo del equipo que ayer usó su indumentaria alternativa. Era sorpresa, porque hasta ese momento los de Barrio Obrero tenían el juego controlado.

La frase reza que un tropezón no es caída, pero el de Ruan Vinicios fue una catástrofe para los de Sergio Orteman. Porque el brasileño terminó anotando contra su portería cuando se acababa el primer tiempo.

En la complementaria los cambios le dieron mayor frescura en ofensiva a los de Orteman, mientas que Sava realizó movidas tácticas con el ingreso de Brock. Pobló la zona defensiva para contrarrestar las constantes llegadas de su rival, que hacía daño con pelotas aéreas y con las que ganaba en rebote.

El tramo final se hizo más desordenado que bien disputado y al equipo del Barrio Ricardo Brugada, el empate le fue esquivo.

Jean Fernandes: “Sufriendo mucho”

El arquero Jean Fernandes fue clave para sostener la victoria 2-1 sobre Resistencia y al ser consultado si se va conforme por el trabajo personal expresó: “Si, contento por eso, pero estamos sufriendo mucho. Particularmente no estoy conforme por como estoy. Estoy recibiendo muchos goles y eso es algo que no me gusta. Tenemos que seguir trabajando para volver a mantener mi arco en cero”.

Con respecto al desarrollo del juego, el brasileño indicó que costó mucho por el estado del campo de juego. “Un partido muy difícil y peleado más que bien jugado porque la cancha estaba malísima. Costó, pero sacamos una victoria importante”.

En la próxima fecha Cerro Porteño tendrá que enfrentar a su tradicional rival, un duelo que puede ser clave para mantenerse prendidos en la lucha por el título. “Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Salir a ganar como sea el clásico y luego esperar algún tropiezo de Libertad para darle alcane”.