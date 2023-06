Diego Aguirre y Facundo Sava, en contra del reglamento Sub 18

Diego Aguirre y Facundo Sava, entrenador de Olimpia y Cerro Porteño respectivamente, dejaron sus opiniones acerca del reglamento del Sub 18 que empezará a regir desde el Torneo Clausura, que arrancará el próximo 7 de julio. Cada equipo de primera división deberá introducir un juvenil con el fin de completar un saldo de 800 minutos en cancha.

El director técnico del Ciclón fue el primero en ser consultado sobre este asunto, tras el empate 2-2 ante Tacuary. “Puede ser perjudicial para un chico de 18 años”, dijo Sava. “En Reserva solamente tenemos un Sub 18. Va a ser difícil, hay que traer más chicos de 18 años con nosotros, pero no siento que estén preparados para jugar en primera”, añadió el argentino.

Por su lado, el uruguayo que dirige al Decano también se mencionó luego de la victoria 4-1 ante Resistencia. “Creo que entiendo la intención, pero no la comparto, porque me parece que es algo forzado y no es una competencia donde los entrenadores tengamos la libertad de disponer del mejor plantel”, expresó.

“He vivido experiencias en algunos otros lados. En Qatar, por ejemplo, intentaron hacerlo durante años y no les dio resultados. Pero bueno, si hay que hacerlo así, prepararemos a algún chico para que esté disponible”, sentenció Aguirre.