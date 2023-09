El orgullo de la madre de Enso González: “Siempre acompañen a sus hijos”

Enso González, el paraguayo de apenas 18 años, sigue siendo tendencia tras su reciente transferencia al Wolverhampton de la Premier League directamente desde Libertad, por una cifra de 5 millones de Euros y un contrato hasta 2029.

La madre de Enso, Carolina Alonso, habló este viernes en exclusiva para ABC: “Estoy muy contenta por todo lo que ha logrado a tan corta edad. Realmente lo extrañamos mucho, pero estamos siempre en contacto con él. Entonces no sentimos tanto esa añoranza, porque sabemos que está haciéndolo lo que a él le gusta”, expresó.

Un chico “inquieto” y su pasión por la pelota

“Siempre le gustó la pelota, nunca pedía otra que no sea pelota, champion o botín. Por poco y no dormía con la pelota. Siempre escuchabas el ‘brin, brin’ de la pelota en su pieza”, contó Carolina.

“Siempre fue inquieto, hasta hoy. No puede estar tranquilo. Hasta antes de irse, él se iba a chutar en la placita con su hermano. El lunes tuvo día libre y él se fue a chutar ahí. Siempre fue humilde, gracias a Dios y a la virgen”.

La noticia del viaje

“Yo soy enfermera, trabajo a la noche en el hospital Lambaré. Él me llama y me dice que va de viaje. Me dijo que se iba para una prueba física y con opción de compra. Todos le apoyamos. Se fue a despedirse de mí rapidísimo”, detalló la señora Alonso.

Las prácticas en la “motito”

“Yo tenía una motito y en ese nos íbamos a la práctica. Enso en frente y el otro atrás y ya nos íbamos. Siempre nos gustó el fútbol, por eso dejamos de lado todo lo que sea cumpleaños y acontecimientos”.

“Muchos ya saben, ya conocen que soy su mamá. Hay muchos cerristas que me dijeron la vez pasada ‘que pucha tu hijo, sarambi nos hizo la vez pasada’”, comentó, entre risas, la madre de Enso.

El mensaje a los padres

“Mi mensaje es que siempre los acompañen sus hijos si les gusta el deporte. Yo sé que a veces es difícil, hay veces que no tenes para el combustible y es lejos, pero siempre está Dios para ayudarte. Siempre te dice una mamá o un papá, ‘vamos con nosotros o yo le llevo’. Siempre tuvimos ese apoyo de los otros padres. Hay veces que no hay, pero siempre tenemos que ver la forma de llevarle”, sentenció.