Cartelera de la última fecha de las Divisiones Formativas

Olimpia se consagró campeón en las categorías Sub 16 y Sub 19, mientras Cerro Porteño en la Sub 17, falta definir la Sub 14 entre Cerro Porteño (84 puntos) y Olimpia (82), la Sub 15 entre Libertad (81) y Cerro Porteño (80) y Sub 18 entre Libertad (74) y Cerro Porteño (72).

Los encuentros postergados son de Guaraní-Cerro Porteño (Sub 15 y Sub 17), Olimpia – General Caballero JLM (Sub 17) y Tacuary FBC – Libertad (Sub 15), se regularizarán el próximo sábado, 28 de octubre.

La Selección Nacional Sub 15 participa de un cuadrangular internacional y posee convocados de los candidatos a consagrarse campeones (Libertad y Cerro Porteño), en cuanto a la Sub 17, los azulgranas, ya campeones de la categoría, posee un torneo internacional en Chile y solicitaron la postergación del mismo, y como Guaraní es candidato por el vice junto a Olimpia, ambos encuentros deben jugarse en simultáneo.

Este año, si existe igualdad de puntos para la consagración y/o vice, se definirá por diferencias de goles, ya no habrá partidos extras.

El 4 de noviembre, iniciará el torneo corto denominado Copa de Oro y Copa de Plata, un hexagonal que durará cinco jornadas, hasta la última semana de noviembre, participan los primeros seis equipos con mejor puntaje en el acumulativo general (Copa de Oro) y los últimos seis (Copa de Plata).

Cartelera de la última fecha:

Guaireña FC – Sportivo Trinidense, sábado. En CAR Guaireña FC (Villarrica): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Nacional – Sportivo Luqueño, sábado. En Fortín de Tacumbú: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00), Sub 16 y Sub 19 (17:00).

Tacuary FBC – Libertad, sábado. En Sol de América (auxiliar): Sub 14 (07:00) y Sub 16 (09:00). En Colegialito: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Olimpia – General Caballero JLM, sábado. En Complejo ODD (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).

Sportivo Ameliano – Resistencia SC, sábado. En Ameliano (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Unión Ybyraro: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Guaraní – Cerro Porteño, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00) y Sub 16 (09:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00).