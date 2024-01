Ameliano: Humberto García y el efecto Iván Almeida

“Un español me había invitado a hacerme una inspección médica. En principio no me interesaba, pero después de lo que pasó con Iván, analicé y acepté. No estoy mal, pero tampoco estoy bien”, expresó.

Lea más: Humberto García: “Mi problema es la obesidad”

El entrenador retorna hoy al país luego de su pasantía en España. Deberá seguir un tratamiento inicial de dos meses. Indicó que el camino a seguir es el cambio de mentalidad y, por ende, de hábitos.

García estará al margen de los trabajos de campo, pero de igual forma seguirá ligado a la “V” azulada, cumpliendo un rol de consejero en las formativas.

El nuevo DT de Ameliano es Pedro Sarabia.