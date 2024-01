Olimpia: llegada de Pratto y despedida de Cardona

Mediante una conferencia telemática, el presidente de Olimpia, Miguel Cardona, enfocó distintos puntos, como la pesada carga económica de afrontan, los trabajos de mejoramiento del estadio Manuel Ferreira y el futuro institucional.

* Un alivio. “Terminamos de levantar los ocho casos FIFA. El Olimpia está libre una vez más de la cruz que teníamos. En total hemos logrado levantar 20 casos. Logramos gestionar, conseguir y obtener 10 millones de dólares”, significó.

* Urgencia. “Teníamos un problema de 60 millones de dólares, 18 demandas FIFA, nueve meses de atraso con los jugadores y mucho de ellos, como viven de esto, se querían ir. Entre diciembre y enero teníamos que conseguir US$ 6 millones”, para saldar las demandas, el pago de salarios y aguinaldo, más la compra de las fichas de Juan Ángel Espínola y Facundo Zabala..

* Salida. “Vine a servir al Olimpia, a salvar de la quiebra económica. Sacrifiqué mi familia, mis empresas. Al Olimpia hay que dedicarle el 120% del tiempo. La asamblea se va a realizar como dice el estatuto, en marzo”, mencionó.

* Motivo de su no continuidad. “Tengo compromisos personales y profesionales que me van a impedir estar al ciento por ciento. Pero no voy a abandonar, estaré muy cerca. Te voy a extrañar Olimpia; posiblemente volveré. Me voy con mi conciencia tranquila. Di mi alma por Olimpia”.

* Deber cumplido. “Tengo un compromiso con mi difunto padre, que me dijo ‘cuando puedas hijo, ayudale a mi club’ y así lo hice, creo que he cumplido. Voy a seguir trabajando con todo”, hasta el cumplimiento de su mandato, descartando toda posibilidad de salida anticipada (renuncia).

* El futuro. “Soy una persona responsable. Cuando tomo un camino es porque ya vengo trabajando una línea para que nuestro club tenga continuidad, una línea para seguir ordenando. Un club que tomamos con 60 millones de dólares; creo que hemos bajado la deuda a unos 35 millones. Los números y los balances están por salir. Vamos a dejar sponsor cerca de 14 millones”.

* Próximo presidente. “Voy a estar cerca, acompañando. Hay un grupo de trabajo, sé quién es la persona y estoy conversando, quien es la que me interesa. Es parte de nuestro grupo que va a continuar con esta política”.

* Un grato recuerdo. “No voy a olvidar los partidos contra nuestro tradicional rival, Cerro Porteño. Once partidos me tocó jugar contra ellos. Le hemos ganado cinco, empatado cinco y hemos perdido uno con equipo alternativo. Estas son las cosas que me voy a guardar, que van a quedar en mi memoria para siempre”.

* Gramado renovado. “Teníamos nueve tipo de colores más o menos, por las semillas. Teníamos que mejorar cancha, se dieron muchas lesiones, un montón de cosas. La vamos a nivelar, hacer todo el regadío, tener un pasto digno. Eso le va a costar cero al club. Me haré cargo personalmente”.

* Sedes alternativas. “Con el Mundial que viene, en el 2030, vamos a tener dos estadios en el país con los cuales el club pueda tener alguna alternativa o alguna movida inteligente, que sin comprometer, sin endeudar al club, el Olimpia pueda hacer para usufructuar esos estadios de una manera inteligente”.

* Incorporaciones. La dirigencia olimpista presentó una nueva propuesta a Nacional por Carlos Arrúa, el creativo solicitado por el técnico Francisco Arce. Con la inhibición levantada, Hugo Benítez, Carlos Espínola y Rodney Redes se incorporan inmediatamente.

El presidente manifestó que las gestiones para la contratación de Claudio Aquino continúan, aunque su llegada al Bosque es por demás difícil.