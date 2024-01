Nuevos horarios en el fútbol paraguayo: 18:30 y ¡20:50!

La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) cambió los horarios de los encuentros de la tercera fecha, que arrancará el sábado 27 y finalizará el lunes 29 de enero. El primer encuentro, como había ocurrido con la segunda ronda, comenzarán a las 18:30, mientras que el segundo duelo será a las ¡20:50!.

Esta disposición, de retrasar el horario por veinte minutos (de 20:30 a 20:50), afecta a tres cotejos: Olimpia vs. Nacional, el sábado en el Defensores del Chaco; Guaraní vs. Tacuary el domingo en el Rogelio Silvino Livieres y Cerro Porteño vs. 2 de Mayo el lunes en el Defensores del Chaco. Por su lado, a las 18:30 serán los otros duelos de la ronda.

Los horarios de la Fecha 3 del torneo Apertura 2024