Víctor Bernay: “Jugamos un muy mal partido”

“Jugamos un muy mal partido. No fue el gol a favor ni el hombre que teníamos demás. Desde el inicio del partido no fuimos protagonistas. Nunca supimos ser los dueños del juego. Hasta no es justo el empate. Estoy tocado por lo de hoy”, manifestó Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño tras el empate 1-1 ante Guaraní.

Posterior a eso, el técnico azulgrana agregó: “El plantel tiene jerarquía, saben lo que es ser campeón y recorrido en clubes importantes. Nos faltó ser protagonistas en el juego posicional. Hoy nos faltó todo, no logramos ganar que es lo que necesitábamos”.

Cuando fue consultados sobre el pedido de su salida como adiestrador del Ciclón, el argentino explicó “Es normal que pidan mi cabeza, esto es fútbol. Es respetable lo que piensan. La decisión de la Comisión Directiva no la sé. Empatar cinco de seguidos no es bueno”.

“Yo siempre creo en el trabajo y en el modelo de juego que uno pregona. Soy amante de este trabajo, el fútbol es una parte importante de mi vida”, finalizó Bernay.