Torneo Apertura: Primera alegría danzarín

Pragmatismo azul en el desarrollo del encuentro

El encuentro inició con el protagonismo de Tacuary, que se extendió hasta el primer cuarto de hora, momento en que los equipos se repartieron la posesión del esférico, porque Sol de América se asentó en el terreno de juego y emparejó el trámite.

En los primeros minutos del partido, el Buque estuvo cerca de inaugurar el marcador, mediante una incursión ofensiva de Fernández, quien burló la cobertura de Ortiz con un enganche de derecha para luego meter el centro de zurda que tuvo el cabezazo de Camacho, que fue a estrellarse por el larguero.

El Danzarín no fue tan punzante en los metros finales, y encontró en los disparos de larga distancia una vía potable para exigir a Espínola, fue así que Cabrera buscó sorprender al portero del “Tacua”, quien retrocedió a tiempo para evitar la caída de su valla enviando el balón por encima del travesaño.

En la complementaria, el elenco de Vinícius Eutrópio disponía del esférico, pero no fue punzante, mientras que los dirigidos por Humberto García tenían la postura clara de intentar dañar mediante las transiciones rápidas, saltando líneas con balones aéreos, sin la necesidad de recurrir a la elaboración.

El Danzarín logró sacar provecho de un error de Espínola para inaugurar el marcador, con el tanto que nació desde una incursión ofensiva de Barrios, quien ganó el costado derecho, metió el centro que tuvo el error de cálculo del portero albinegro, que entorpeció el movimiento defensivo de Fernández, a quien le rebotó el balón a la posición de Lisandro Cabrera y el atacante no falló con el arco en blanco.

Minutos después, Aragón probó con un tiro desde fuera del área a Espínola, quien envió el balón al tiro de esquina. De ese córner a se encargó el propio Aragón, quien se conectó en corto con Ortiz, para luego meter el centro que desvió Clar hacia la posición de Rolando García Guerreño, quien solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red. Primer festejo danzarín.

Lisandro Cabrera<b> </b>“Era un partido de seis puntos”

El delantero argentino de Sol de América Lisandro Cabrera se mostró contento con el primer triunfo de su equipo en el torneo Apertura, en un partido que catalogó de seis puntos. “Veníamos trabajando duro desde la primera fecha, no se nos daba los resultados, veníamos trabajando para conseguir la victoria. Esta vez, con trabajo y disciplina, pudimos conseguir nuestro primer triunfo, estamos contentos porque era un partido de seis puntos para nosotros”.

El lateral de Tacuary Alexis Fernández manifestó. “El resultado no se dio por no aprovechamos las ocasiones que tuvimos, no pudimos concretar, mientras ellos tuvieron su oportunidad y lograron anotar, ahí estuvo la diferencia. Desde el minuto uno fue Tacuary el que propuso, buscó hacerse con los puntos, tratamos de ir para adelante con nuestro juego, pero lastimosamente no se dio”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)