Trinidense: Apertura y Copa, en nutrida agenda

Después de la victoria 2-1 frente a Guaraní, que le permitió salir del fondo de la tabla del torneo Apertura, el plantel de Sportivo Trinidense viene activando con la intensión de llegar de la mejor forma a sus tres próximos desafíos.

El primero frente a Sportivo Luqueño, juego a disputarse el Miércoles Santo, a las 20:30, en el estadio Martín Torres de Trinidad, duelo correspondiente a la 11ª fecha del campeonato local.

Para este encuentro, el entrenador José Arrúa podría no contar con los futbolistas Gilberto Flores y Juan Salcedo, quienes están al servicio de la selección paraguaya Sub 23 para los dos juegos amistosos frente a República Dominicana. Sucede que el segundo partido está marcado para el martes próximo, lo que no daría tiempo de recuperación a Flores y Salcedo.

El segundo desafío que tendrá que afrontar el conjunto de Santísima Trinidad será por la Copa Sudamericana. El cuadro auriazul recibe al Fortaleza el miércoles 3 de abril, a las 20:00, en el Defensores del Chaco. Este juego corresponde a la fecha 1 del Grupo D.

El tercero lo tendrá tres días después, el 6 de abril, con Cerro Porteño, a las 18:00, en el estadio Villa Alegre de Encarnación.