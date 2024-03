Torneo Apertura: Cerro no brilla, pero cumple

En el riesgo estuvo la ganancia

Recién en el tramo final de la primera etapa el juego entre Cerro Porteño y Nacional ganó un poco en cuanto a emociones, tiempo en que ambos conjuntos lograron llevar cierto peligro a las porterías rivales.

Lea más: Cerro Porteño vs. Nacional: Resultado, resumen y gol

Antes de eso el juego no tuvo mucho para mostrar como espectáculo y lo más decepcionados fueron los hinchas locales, que lo demostraron con silbidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las grandes incógnitas para este encuentro era ver el funcionamiento del elenco azulgrana de la mano de su nuevo entrenador; el español Manolo Jiménez. Claramente la intención fue la tenencia de la pelota, hacerla circular y no arriesgar hacia adelante hasta tener una opción clara de pase.

Las pelotas para atrás volvieron y muy relegadas quedaron las gambetas y el desequilibrio de Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe. Anteriormente este fue el recurso más importante que tenía el Ciclón en ofensiva, pero en la primera parte de este juego no fueron muy utilizados.

Con respecto a la Academia, este apuntó claramente a las salidas rápidas, teniendo como protagonista principal a Gustavo Caballero. Bailone se mostró siempre para aguantar y esperar la llegada de sus compañeros.

En defensa, el Tricolor no tuvo muchas falencias, pero en las que tuvo, se generaron situaciones de peligro.

En la segunda parte el DT cerrista metió mano en el equipo sacando, sorpresivamente, a Cecilio (Eduardo) e Iturbe (Aguayo), modificación que llamó la atención, pero más tarde el DT tuvo su recompensa por el riesgo asumido.

En un lapso de tiempo el local entró en un pozo y su rival se fue asomando cada vez más a zona de peligro, pero sin claridad en el tramo final.

El Ciclón empezó a buscar un juego más directo para atacar. El chico Aguayo encaró con convicción, superó la marca y metió un centro preciso a la cabeza de Eduardo para abrir el marcador y quebrar la tensión que rondaba en La Nueva Olla. Un golpe que desarmó definitivamente a la Academia, que agrava su pobre actuación en el torneo local.

“Lejos de lograr un gran juego”

“Aún estamos muy lejos de lograr un gran juego y armonía en el equipo, pero lo estamos intentando. En la primera etapa no me gustó las salidas del equipo”, fueron las primeras palabras de Manolo Jiménez, entrenador de Cerro porteño, tras la victoria por 1-0 ante Nacional.

Cuando fue consultado sobre las modificaciones en el equipo, especialmente con los ingresos de Edú y Gabriel Aguayo, Manolo fue claro y explicó: “Hay siempre un once titular, pero el partido dura 98 minutos. Es importante el once que comienza y el once que termina. Edú le ha dado más referencias al ataque, y yo no miro la edad, lo conozco a Aguayo desde las formativas”.

Para finalizar, el técnico del Ciclón indicó: “Con mayor o menor acierto, hemos buscado la victoria”.