Alcaraz dice que hay talento y qué le gustaría mejorar en el fútbol de Paraguay

“Hoy es momento de alegría, de satisfacción, pero también pasamos nuestro momento gris, nuestros momentos oscuros, pero eso es lo lindo del fútbol, esa lluvia de emociones para lo bueno y lo malo”, dijo el DT a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre lo que habló con los jugadores tras la salida de Aldo Duscher, dijo. “Son golpes a lo que uno estaba acostumbrado, tratamos de encaminar a los chicos que no están tan familiarizados con esto, no hay que ser muy dramáticos, lo charlamos bien con los chicos, es asumir responsabilidades y lo asumieron muy bien. Tuve a gente espectacular al lado, como Ernesto Cristaldo que fue a dar una mano, al preparador físico, dieron una mano terrible para dar vuelta la situación”.

“Talento hay”

El entrenador de la Albirroja Sub 20 señaló que en nuestro país existe talento y que podemos competir con cualquiera.

“Talento hay, siempre sostuve, solo que hay que hacer hincapié en algunos aspectos. No somos menos que nadie, quizás no tanto como los brasileños, pero tranquilamente podemos competir, la idea es prepararnos para competir contra los mejores y demostraron estos chicos, es convencerse y agregar algunas cositas, pasa por la cabeza, por lo cognitivo”.

Sobre qué le gustaría que mejor en Paraguay, dijo. “Me gustaría que se mejore la tenencia de la pelota, que aseguremos más, que no nos queme tanto la pelota, no digo un juego de tiki taka, pero juguemos también, vi jugadores buenos técnicamente, pero también vi que hay miedo a jugar, cuando lo pierden pueden hacerlo tranquilamente”.

“Siempre hay que tener un objetivo, tenerla por tener no sirve para nada, si se puede con dos o tres pases llegar al gol es espectacular, si se trabaja para llegar al gol, hay formas y formas, pero teniendo la pelota descansas un poco también porque se corre mucho, hacemos un esfuerzo terrible para recuperar y si perdemos rápido cuesta más”.

“Nosotros vemos el fútbol desde la ejecución, vemos el jugador que corre, que da un pase, el fútbol es mucho antes, la ejecución ya es el resultado final, el fútbol es primero en la cabeza y después lo que se ve”, finalizó.