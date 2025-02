Superclásico: Entradas agotadas en cuatro sectores

“Desde esta mañana arrancamos la vuelta para el público de Olimpia en general. Ayer arrancamos el canje para los socios y la venta para los hinchas de Cerro Porteño. Graderías Sur ya están agotadas, así como Preferencias A, B, C y D”, señaló Melgarejo a la 730 AM, ABC Cardinal.

La venta en la sede de Cerro Porteño es por pedido de la directiva azulgrana. “Plateas tenemos ya 60 por ciento de ocupación. Lo de la venta en cancha de Cerro Porteño es disposición de ellos. Dispusieron que la venta solo sea en el club. Por lo menos hasta mañana será así”.

“Estamos alrededor de 13 mil entradas canjeadas por los socios. Tenemos que ir monitoreando porque los socios tienen aún la posibilidad de canjear, creo que para el viernes tendremos varios sectores agotados”, añadió.

Señaló que ayer se vendieron 700 entradas de Graderías Norte y esta mañana unas 300, hasta ahora 1000 entradas para el sector de los cerristas.

Habló en cuanto a la seguridad dijo. “Esta todo coordinado con la seguridad, esta tarde nos reunimos con la APF, tendremos vallado ciego y anillos de seguridad, esta todo previsto para que no haya violencia en las calles. No tenemos inconvenientes, pero Cerro tomó la decisión que no ingrese sus bombos y banderas”.

Están abiertos a lo que pida Cerro Porteño. “Queremos que sea una fiesta, estamos abiertos a lo que ellos quieran. Tiene que haber fiesta y estamos a disposición para hablar de lo que quieran, vamos a hacer lo posible de recibirles de la mejor manera”, concluyó.