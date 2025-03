Cerro Porteño, sin rumbo, imagen reflejada

A once puntos de la punta del torneo Apertura, que tiene a Libertad como ocupante e invicto, quedó Cerro Porteño tras la disputa de la 7ª fecha y la imagen reflejada no avizora un lavado de cara a corto plazo. Aunque mañana está el partido de ida de la tercera fase de la Conmebol Libertadores, frente a Melgar, en Arequipa.

“Muy difícil. Esa es la realidad y la realidad no hay que ocultarla. La única manera en la que vamos a intentar torcer es seguir trabajando, corregir los errores que tenemos y poder tener mayor efectividad en el control que tenemos del partido o de la situación”, manifestó el técnico azulgrana, Diego Martínez, luego de la derrota frente a Guaraní.

Lea más: Fútbol paraguayo: La tabla de posiciones del torneo Apertura

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de rematar el paso a tercera fase de la Libertadores, contra Monagas, Martínez cuestionó no haber escuchado festejo alguno de los hinchas por la clasificación a otra instancia copera. La noche del domingo en la Olla retumbando, escuchó todo lo contrario y la furia de los fanáticos que incluso una vez más apuntaron al titular actual, Juan José Zapag.

“Uno no quiere esquivarle a la responsabilidad. Yo soy el máximo responsable de que el equipo no pueda ganar, no los muchachos”, sostuvo el entrenador.

* La campaña. Pasaron las primeras siete fechas del torneo en el que la producción del equipo de Martínez es de dos victorias (Nacional 3-1 y Recoleta 2-1); dos empates (Libertad 2-2 y Luqueño 1-1) y tres derrotas (Trinidense 0-1, Olimpia 1-2 y Guaraní 0-1). Son solo 8 puntos y se distancia a once del puntero al que volverá a enfrentar en el arranque de la segunda rueda del primer campeonato del año.

* A Perú. La delegación se traslada a Arequipa, donde se enfrentará mañana a Melgar, a las 19:00, en el juego de ida de la tercera fase de la Libertad, la última antes de la serie grupal. El partido lo va a dirigir el árbitro chileno Piero Maza.