Bareiro, del sueño a la pesadilla en Olimpia

Luego del cierre de su exitosa etapa en Libertad, Antonio Bareiro Álvarez, de 35 años, se unió esta temporada en Olimpia, con el que solo pudo disputar tres partidos, contra Libertad (Supercopa Paraguay), Ameliano y Nacional (torneo Apertura).

Lea más: Bareiro, de Olimpia a la Intermedia

El pasado sábado, el “Demonio” Bareiro cometió un penal alevoso que le costó la caída al Decano contra Nacional 1-0. En caliente, viendo el que ambiente en el plantel ya no sería el mismo, el futbolista pidió su salida, confirmada al día siguiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mi sueño era jugar en Olimpia y terminó siendo una pesadilla. Ya venía pensando en salir desde el partido con Ameliano”, señaló el extremo caazapeño a la versión recargada de los fines de semana del Cardinal Deportivo.

Sobre la polémica acción, en la que levanta el brazo conectando el balón con la mano en una disputa con el argentino Juan Cruz Monteagudo, Bareiro indicó: “Una vez volví a ver esa jugada. Sé quién soy y no haré caso a lo que diga la gente. Yo tomé la decisión de no seguir”, consignó.

Con los reproches y con el Expreso Decano cada vez más lejos de la carrera por el título del Apertura 2025, Antonio tomó la decisión de dar el paso al costado.

“Le dije a la directiva de Olimpia que ya no quería seguir. Hay mucha presión, salí bien de Libertad, pero nunca tuve tanta presión como en Olimpia”, aseguró.

“Salí de Olimpia porque no salían las cosas. Primero me desgarré contra Ameliano, después el penal contra Nacional. Me pidieron que me quede, pero nunca sentí tanta presión”, confesó.

El atleta está con la conciencia tranquila, apartado de los comentarios maliciosos. “La gente puede investigarme todo, que no va a encontrar nada de Antonio Bareiro. No voy a ensuciar mi nombre por algo así. Que me investiguen lo que quieran, a ver si encuentran algo. Fue un error involuntario, se dijeron muchas estupideces. Mirá si yo a esta altura voy a estar haciendo algo”, puntualizó.