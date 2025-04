Martin Palermo dejo de ser técnico de Olimpia

Martín Palermo dejó de ser el director técnico de Olimpia, luego de la contundente goleada 4-0 sufrida ante Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores de América, resultado que marcó el final de su ciclo al frente del conjunto franjeado.

Tras una reunión mantenida con la comisión directiva del club, se resolvió de manera conjunta su desvinculación. Desde la dirigencia le comunicó al entrenador argentino que no continuará en el cargo, y ambas partes acordaron su salida.

En conferencia de prensa posterior al partido, un visiblemente golpeado Palermo expresó: “Este momento no lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”. Además, adelantó que no tomaría decisiones “en caliente” y que conversaría con los dirigentes para definir lo mejor para el club.

Fin del ciclo del Titán

El ciclo del “Titán” llega a su fin tras levantar el título del Torneo Clausura 2024, aunque luego perdió la Supercopa ante Libertad y su equipo quedó a 12 puntos del líder en el actual Torneo Apertura.

Palermo dirigió un total de 58 partidos con Olimpia, obteniendo 27 victorias, 17 empates y 14 derrotas.