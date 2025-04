“Se murió mi hijo y a los dos días estaba jugando un partido, ¿pensás que este momento me puede afectar?”

Olimpia perdió 2-1 con Guaraní en el Defensores del Chaco y agravó la crisis que arrastra desde mediados de marzo. El Decano sumó la segunda derrota consecutiva, extendió a cinco la racha de partidos sin ganar y está fuera de la pelea por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo al quedar a 12 puntos de Libertad, que el sábado superó 1-0 a Cerro Porteño.

El nuevo traspié también genera duda sobre el futuro de Martín Palermo, quien a pesar de los malos resultados, sumando el humillante debut ante San Antonio Bulo Bulo (2-3) en la Copa Libertadores 2025, tiene el respaldo de Rodrigo Nogués. Es más, en conferencia, el técnico recordó un triste episodio familiar y preguntó “¿pensás que este momento me puede afectar?”.

Martín Palermo: ¿Pensás que esto me puede afectar?

“Esto de si estás con fuerza o no estás con fuerza. Sabés, se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando un partido. ¿Pensás que este momento a mí me puede afectar? No hay nada que me saque del fuego que yo tengo y más del desafío que tengo con esta institución”, respondió Palermo a la pregunta sobre la fortaleza para continuar al mando de un plantel que no levanta cabeza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia vs. Vélez Sarsfield, por la Copa Libertadores

Distante del puntero en el campeonato, Olimpia destinará toda la artillería al certamen continental. El miércoles 9 de abril, a las 19:00, hora de Paraguay, el Franjeado disputará un partido clave: recibirá a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto con la obligación de ganar. El Fortín de Liniers, que venció 2-1 a Peñarol en la primera fecha, es el otro líder del Grupo H.