Torneo Apertura 2025: Fortaleza de General Caballero para derrotar a Ameliano

Ameliano desaprovechó la ventaja

Sportirvo Ameliano tuvo todas las condiciones propicias para ganar, pero no aprovechó ni la localía ni la ventaja numérica en el campo tras la expulsión, poco clara de Alexis Rodas de General Caballero, porque si bien fue infracción Samudio se cortaba hacia la izquierda y no la portería, además también llegaba al respaldo defensivo de Julio González, pero Alipio Colmán y el VAR con Fernando López no tuvieron dudas para mostrar la roja al defensor mallorquino.

El Rojo, que no venía de la mejor manera con un técnico nuevo y la reciente desvinculación del talentoso Nicolás Maná, hizo lo que mejor saber hacer, defenderse, y mediante ello encontró una pelota clave sobre el final para convertir y llevarse el triunfo con los tres puntos a Juan León Mallorquín.

El trámite si bien favorecía a la V azulada, su juego no ayudó mucho, ya que Sebastián Vázquez quemó un cambio tras la expulsión y puso en cancha al zaguero Éver Fernández y sacó un delantero Ronald Roa por lo que su equipo seguía firme en el fondo y en el medio sector.

En ese punto, Bobadilla no se animó a arriesgar y realizó variantes, pero puesto por puesto, algo que no funcionó ya que las intenciones y la disposición táctica, era más para meter otro jugador ofensivo, algo que no se dio.

El empate parecía consolidarse en Villeta, la ventaja de Ameliano en la cancha no se notaba por el orden de General que cerraba todos los rincones, a eso se sumaba las pocas ideas de generación de juego del equipo local.

Pero ya en tiempo adicional 92′ un pelotazo largo del arquero Wastowski llega a “peinar” Clementino González para la proyección de Miller Mareco, este envía un centro al área para que aparezca Gabriel Molinas para conectar y marcar el único tanto del encuentro ante la dormida defensa de Ameliano entre Tucu Salazar y Clever Ferreira que les tomó de sorpresa.

Golpazo de General sobre la hora para recomponer un poco su figura en el certamen.