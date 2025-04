General Caballero JLM 0-Tembetary 1: Historia repetida

La tabla del promedio no miente

Costó digerir el primer tiempo, pobre, soporífero, con los equipos en zona de descenso, neutralizados, sin ideas, sobre todo General Caballero, que no generó un solo avance en la fracción inicial, cuando se supone que en un duelo, el local debe tomar la iniciativa.

Lea más: Merienda en Ka’arendy, cena en La Nueva Olla

Tembetary es Poni-dependiente. Como el chico Esteche no pudo participar al llegar al límite de tarjetas amarillas, su juego, que de por sí no se caracteriza por un alto volumen, no fluyó. El argentino, pequeño en físico pero grande en condiciones técnicas, es el revulsivo rojiverde. El elenco, ahora dirigido por Cristian Díaz, de positivo estreno, sintió su ausencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro lo malo de la primera etapa, fueron los nómadas los que al menos intentaron el desequilibrio. Malvacio desperdició un tiro libre desde una inmejorable posición, al borde del área, con un remate horrible.

Un centro de Willian Candia cayó en un sitio ideal para el frentazo de Spetale, libre de marca, que resultó defectuoso. Con lo escasos que fueron los avances, una chance tan propicia como era muy difícil que se repitiera.

Al descanso, con números favorables al “Tembe”, más por su postura que por su desenvolvimiento colectivo. Cinco tiros en dirección al arco contra ninguno del conjunto “militar”, que enredó más de lo que compitió. Así no se puede.

En la complementaria, “General” tuvo una leve mejoría, aunque no era el momento de incluir a tantos jóvenes en detrimento de los experimentados, porque era otorgar ventaja cuando todo se presentaba muy ajustado. Todo se encaminaba a un empate clavado.

Los rojiverdes aplicaron el golpe de gracia con un servicio aéreo de Candia y el frentazo de Estiven Pérez, tras imponerse en el forcejeo normal contra Fernández.

“General” introdujo seis cambios. El reglamento faculta la realización de una modificación adicional para ambos conjuntos si un futbolista es reemplazado por una conmoción cerebral , como ocurrió con Lucas Zalazar, del “Tembe”.