“Villa triste” para Olimpia

Los cambios de Arrúa dieron respuesta revulsiva

El encuentro tuvo un tiempo para cada equipo. Olimpia fue el protagonista principal en la primera mitad, con un Richard Ortiz arropado en la zona medular, los laterales activándose constantemente y la participación clave de Giovanni Bogado en la gestación. El Franjeado inauguró el marcador en los primeros minutos con una definición de crack de Carlos Sebastián Ferreira, quien picó el balón por encima de la salida del portero.

El trabajo arbitral de José Méndez no pasó desapercibido por lo deficiente que fue. Esto se acentuó al perdonar la segunda tarjeta de amonestación a Luis de la Cruz por impedir la reposición de Olveira, quien, a consecuencia de esa acción, más tarde tuvo que retirarse lesionado. Sobre el final de la primera mitad, Hugo Quintana redondeó una didáctica acción de transición que inició en las manos de Olveira, para duplicar una ventaja que parecía tranquilizadora.

Sin embargo, José Arrúa tenía en la banca de suplentes la fórmula para una etapa complementaria revulsiva, no solo para emparejar el marcador, sino también para ganarlo. La clave del triunfo fue Óscar “Chiquito” Giménez, quien, a pesar de no convertir, participó en los cuatro tantos de “Triqui”. La reacción comenzó apenas en el primer minuto de la segunda mitad, con el descuento de Ronaldo Báez, que en una doble chance, concretó en la segunda luego de que su primer intento fuera evitado por Verza.

Posteriormente, dos penales ejecutados por Camacho pusieron al frente a la “Cruz amarilla“, capitalizando dos infracciones infantiles dentro del área de Sebastián Ferreira y Richard Ortiz. En la recta final, el debutante Lucas Morales volvió a emparejar, pero en el quinto minuto de adición Ariel Gauto redondeó otra gran acción de “Chiquito” Giménez para asegurar el triunfo auriazul, que significa alcanzar la punta.

Fabián Bustos: “Si digo anormal, me arriesgo”

Luego de la derrota de ayer ante Sportivo Trinidense, el técnico de Olimpia, Fabián Bustos, cuestionó duramente el trabajo del cuerpo arbitral.

“Si digo ‘anormal’, me arriesgo a una sanción. Los jugadores que no fueron expulsados en el primer tiempo debieron haberlo sido. Antes del primer penal hay una falta, Richard, tirado en el piso, interviene en el córner”, comenzó reclamando.

“El reglamento indica que se debe parar la jugada, le cometen falta antes de que juegue. No se puede cobrar, pero sí se puede detener y decir: ‘Hay un jugador tendido’, lo cual sucede después del primer penal”, prosiguió.

El argentino cuestionó la no expulsión de Luis de la Cruz. “Que alguien me explique por qué no expulsó a De la Cruz, que no. Obviamente, fue la jugada. Después, Álvarez, dos codazos, recién al segundo lo amonesta. Si digo una palabra de más, me meto en problemas yo”.

José Arrúa: “Tenemos que intentar ayudar”

Por su parte, el técnico del Sportivo Trinidense, José Gabriel Arrúa, manifestó que los protagonistas tienen con contribuir para que los árbitros desarrollen buenas labores.

“Cada uno siempre busca lo mejor para su equipo, reclamamos, pero los árbitros también son seres humanos. Muchas veces nos toca a nosotros, no quiero decir que hoy favoreció a un equipo o a otro, pero fue un lindo espectáculo. También tenemos que intentar ayudar nosotros, porque siempre reclamamos todo”.

El técnico valora la contundencia de su equipo. “En el Apertura teníamos que tener más eficacia, tratar de convertir más, porque siempre generábamos, teníamos oportunidades y no convertíamos. Hoy se nos está dando, ojalá podamos seguir por ese camino de convertir los goles y también estar más concentrados, porque así como convertimos, creo que nos hicieron goles por desconcentración”.

