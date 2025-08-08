Cerro Porteño también se queda con el superclásico de la Reserva

El único tanto del encuentro llegó desde los doce pasos. El líder de la tabla de máximos artilleros, Édgar Bobadilla fue el encargado de convertir el penal que le dio la victoria al conjunto dirigido por Gustavo Cañete. Con este resultado, Cerro Porteño se posiciona a solo tres puntos del líder, Libertad, que dejó escapar la oportunidad de distanciarse al empatar con Sportivo Ameliano.

Estadio: Emiliano Ghezzi (Vista Alegre). Árbitro: Adolfo Aguilar. Asistentes: Diego Ascona y Juan Carlos Peralta. Cuarto árbitro: Eduardo Vázquez.

Olimpia: Jesús Peralta; Erik Mareco, Lucas Ramírez, Marcos Sanabria y Brahian Rojas; Matías Argüello (53´ Sebastián Larramendia), Miguel Giménez (53´ Arturo Santacruz), Alex Franco y Luis Abreu (83´ Emanuel Melgarejo); Jonathan Gómez (67´ Diego Medina) y Thiago Escobar (83´ Manfred Ríos). D.T.: Aureliano Torres.

Cerro Porteño: Matías Vera; Fernando Silvero, Víctor Sánchez, Juan Roldán y Lucas Arrúa; Darío Espínola (46´ Tobías Vega), Jorge Marcelino, Alan Romero (82´ Ángel Billordo) y Orlando Cristaldo (46´ César Bobadilla); Édgar Bobadilla (70´ Ricardo Marecos) y Édgar Páez (70´ Rolando Mongelós). D.T.: Gustavo Cañete.

Gol: 56′ Édgar Bobadilla, de penal (CCP). Amonestados: 19′ Brahian Rojas, 47′ Lucas Ramírez, 65′ Marcos Sanabria y 88´ Manfred Ríos (O); 22´ Jorge Marcelino, 56´ Édgar Bobadilla, 64´ Alan Romero, 89´ Lucas Arrúa (CCP).

Los demás resultados de la sexta ronda

* En el estadio Arsenio Erico, Nacional 1-Sportivo 2 de Mayo 0. Gol: 76′ Tiago González (N).

* En el estadio Ricardo Grégor, Sportivo Trinidense 1-Sportivo Luqueño 3. Goles: 80′ Iovan Roganovich (T); 4′ Blas Escobar, 42′ Joelson Gamarra y 92′ Fernando Bobadilla, de penal (L).

* En el estadio Complejo Tembetary, Atlético Tembetary 1-General Caballero JLM 3. Goles: 75′ Fabio Ortiz (T); 40′ Alexis Araujo, 67′ y 86′ Gabriel Espínola (GC).

* En el estadio La Fortaleza del Pikysyry, Sportivo Ameliano 1-Libertad 1. Goles: 66′ Jonathan Benítez (A); 47′ Óscar Cabrera (L).

* En el estadio Ricardo Grégor, Recoleta FC 3-Guaraní 0. Goles: 28′ Diego Giménez, 57′ Marcos Pereira y 70′ Ricardo Britos (R).

Programación de la séptima fecha:

Viernes 8 de agosto

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Río Parapití.

Horario: 18:30.

Domingo 10 agosto

General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 08:00.

Libertad vs. Recoleta FC

Estadio: Colegialito.

Horario: 08:30.

Lunes 11 de agosto

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: Parque Azulgrana.

Horario: 08:00.

Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary

Estadio: Parque Guazú.

Horario: 08:00.

Guaraní vs. Olimpia

Estadio: Parque Guazú.

Horario: 08:00.

* Detalles proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol