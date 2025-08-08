David Ojeda pitará el “clásico añejo” entre Guaraní y Olimpia

Por otra parte, el único líder del torneo, Cerro Porteño, recibirá a su vecino Nacional con la dirección arbitral de Derlis López. Este partido crucial en la lucha por el título también contará con la asistencia del VAR, que estará a cargo de Marco Franco. Los jueces arbitrales para el séptimo capítulo del Clausura 2025 son las siguientes:

* Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, mañana en el Río Parapití, a las 16:00. Árbitro: Juan Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

* Cerro Porteño vs. Nacional, mañana en La Nueva Olla, a las 18:30. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: Marco Franco. AVAR: Milciades Saldívar.

* General Caballero JLM-Sportivo Ameliano, el sábado en Ka’arendy, a las 16:00. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: José Villagra y Diego Silva. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Esteban Testta.

* Sportivo Luqueño-Tembetary, el sábado en el Luis Salinas de Itauguá, a las 18:30. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: José Cuevas.

* Guaraní-Olimpia, el domingo en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, a las 16:00. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Julio Aranda y Carmelo Candia. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Eduardo Britos.

* Libertad-Recoleta FC, el domingo en La Huerta, a las 18:30. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: José Cuevas y Derlys González. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Ranking referil ABC. El escalafón de nuestro diario, elaborado de acuerdo a las calificaciones otorgadas por los componentes de nuestro staff, lo encabeza David Ojeda. El podio lo completan Mario Díaz de Vivar y Alipio Colmán, los tres con cuatro partidos conducidos en el Clausura.

La nómina está compuesta por 11 jueces centrales. Los últimos colocados son José Natanael Méndez, Giancarlos Celestino Juliadoza y Carlos Paul Benítez.