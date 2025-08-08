Fútbol

David Ojeda pitará el “clásico añejo” entre Guaraní y Olimpia

David Ojeda, árbitro con insignia FIFA, será el encargado de dirigir el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia este domingo en la capital del Alto Paraná. Estará asistido por Derlis Benítez en el VAR para garantizar el correcto desarrollo del encuentro.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 20:08
El árbitro David Ojeda dirigirá el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia, el domingo, en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este.
El árbitro David Ojeda dirigirá el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia, el domingo, en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este.

Por otra parte, el único líder del torneo, Cerro Porteño, recibirá a su vecino Nacional con la dirección arbitral de Derlis López. Este partido crucial en la lucha por el título también contará con la asistencia del VAR, que estará a cargo de Marco Franco. Los jueces arbitrales para el séptimo capítulo del Clausura 2025 son las siguientes:

* Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, mañana en el Río Parapití, a las 16:00. Árbitro: Juan Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

* Cerro Porteño vs. Nacional, mañana en La Nueva Olla, a las 18:30. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: Marco Franco. AVAR: Milciades Saldívar.

* General Caballero JLM-Sportivo Ameliano, el sábado en Ka’arendy, a las 16:00. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: José Villagra y Diego Silva. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Esteban Testta.

* Sportivo Luqueño-Tembetary, el sábado en el Luis Salinas de Itauguá, a las 18:30. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: José Cuevas.

* Guaraní-Olimpia, el domingo en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, a las 16:00. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Julio Aranda y Carmelo Candia. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Eduardo Britos.

* Libertad-Recoleta FC, el domingo en La Huerta, a las 18:30. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: José Cuevas y Derlys González. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Ranking referil ABC. El escalafón de nuestro diario, elaborado de acuerdo a las calificaciones otorgadas por los componentes de nuestro staff, lo encabeza David Ojeda. El podio lo completan Mario Díaz de Vivar y Alipio Colmán, los tres con cuatro partidos conducidos en el Clausura.

La nómina está compuesta por 11 jueces centrales. Los últimos colocados son José Natanael Méndez, Giancarlos Celestino Juliadoza y Carlos Paul Benítez.

