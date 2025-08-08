Quién es Claudia Martínez, la paraguaya nominada al Balón de Oro

Claudia Martínez fue nominada al Balón de Oro como Mejor Jugadora Sub 21. “Nominada al Trofeo Kopa Femenino 2025 Claudia Martínez Ovando”, anunció @ballondor en redes sociales. La futbolista es la primera del fútbol paraguayo que integra una terna del prestigioso evento organizado por la revista France Football. La ceremonia será el 22 de setiembre en París.

Martínez vive el mejor momento de su carrera y con tan solo con 17 años: en este 2025, fue goleadora, figura y campeona con la selección de Paraguay en el Campeonato Sudamericano Sub 17 Colombia 2025 (10 tantos) y, una de las dos máximas artilleras con la Albirroja absoluta de la Copa América Femenina Ecuador 2025 (6 goles).

Claudia Martínez debutó en Sportivo Ameliano

Nacida el 15 de enero de 2008 en la ciudad de Capitán Bado, Martínez comenzó jugando al fútbol de salón hasta que viajó a Asunción con el fin de probar suerte en el fútbol. Intentó en Guaraní y en Tacuary, pero fue Sportivo Ameliano el club que captó el talento de la badeña, que empezó a las formativas hasta que a los 15 años, subió y debutó en la Primera División.

En 2023, Martínez jugó 11 partidos y marcó la misma cantidad de tantos. Cumpliendo con la normativa Sub 18, disputó los noventa minutos de todos los encuentros y la V Azulada recibió el premio a ‘mayor tiempo de la juvenil’. En enero de 2024, Olimpia fichó a la amambayense. El 11 de julio, en compañía de Rodrigo Nogués, firmó la renovación hasta diciembre de 2027.

Olimpia sobre Claudia Martínez: “¡Qué orgullo!"

“¡Qué orgullo, Claudinha! Te vimos llegar, te vimos crecer. Hoy, con mucho orgullo, podemos decir que sos una de las mejores juveniles que tiene el mundo. ¡A seguir trabajando para cosas más grandes!”, escribió Olimpia Femenino, respondiendo Olimpia, que felicitó a Martínez en las redes sociales: ”A soñar en grande, como Olimpia acostumbra. ¡Felicidades, Claudinha!”.

“No esperé que este día llegaría muy rápido”

Claudia Martínez habló con el Cardinal Deportivo y reveló que recibió la noticia por una comunicación de su madre. “Me desperté y me contó mi mamá (…) No creí sinceramente, entre en Instagram y aplicaciones para ver si era verdad. Es algo muy emocionante pasar por esto, no me esperé que este día llegaría muy rápido”, expresó la jugadora del Franjeado.