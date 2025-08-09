Fútbol

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Trinidense y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Sportivo Trinidense disputan hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 09:29
Félix Llano, futbolista del 2 de Mayo, celebra un gol en el partido ante Sportivo Trinidense por la segunda fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero.
Félix Llano, futbolista del 2 de Mayo, celebra un gol en el partido ante Sportivo Trinidense por la segunda fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero.

2 de Mayo y Sportivo Trinidense abren hoy la séptima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En la previa de Cerro Porteño vs. Nacional, el Gallo y el Triki juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: 2 de Mayo y Sportivo Trinidense, el primer partido de la fecha 7

2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

