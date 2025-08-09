Cerro Porteño pide sanciones “severas” para Olimpia por reincidencia en repartija de entradas

La nota, dirigida al presidente de la APF, Robert Harrison, y al Tribunal Disciplinario, acusa a Olimpia de un “incumplimiento voluntario y reincidente” del artículo 50.1 del Reglamento de la División de Honor. Dicho artículo establece que, en el Antonio Aranda, el club local debía destinar el 50% de las entradas al club visitante. Según el reglamento, Cerro Porteño debería haber recibido las entradas para las Graderías Norte, Preferencia Norte y Platea Norte, lo que representa la mitad del aforo.

Sin embargo, Cerro Porteño argumenta que Olimpia ha puesto a su disposición únicamente las Graderías Norte, lo que consideran una violación clara de la normativa. La denuncia se agrava por las declaraciones del presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, quien en una entrevista radial afirmó que el club solo cedería las Graderías Norte, a pesar de conocer el reglamento. “No importa la multa, la pagaremos injustamente pero vamos a hacer respetar nuestra localía siempre”, manifestó Nogués, una postura que, según Cerro, “agrava la situación”.

Esta sería la tercera vez que Olimpia incumple la normativa, lo que ha llevado a Cerro Porteño a pedir una sanción “ejemplar”. En la nota, se recuerda que la APF ya había advertido a Olimpia en marzo de 2025 sobre sanciones más duras en caso de reincidencia.

Sanciones solicitadas

Cerro Porteño exige dos sanciones principales, amparándose en el artículo 50.2 del reglamento:

- Inhabilitación para albergar superclásicos: Se pide que Olimpia no pueda jugar como local con público en los superclásicos de la próxima temporada (un año futbolístico).

- Multa millonaria: La institución azulgrana solicita una multa de G. 400.000.000. Este monto es el doble de la multa mínima de G. 200.000.000 establecida en el artículo 51, justificando la duplicación por la reincidencia.

El club de Barrio Obrero concluye la nota instando a la APF a tomar medidas contundentes para “reencauzar el actuar doloso del infractor”, que, a su juicio, perjudica a los aficionados y atenta contra la integridad de las competiciones de la APF.