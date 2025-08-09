Cerro Porteño

Cerro Porteño pide sanciones “severas” para Olimpia por reincidencia en repartija de entradas

Cerro Porteño presentó una nota formal a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), solicitando “sanciones severas” para su archirrival, el Olimpia, por no acatar el reglamento de distribución de entradas en el superclásico, en el encuentro, de la sexta fecha del torneo Clausura 2025, disputado en el Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 20:03
Los hinchas de Olimpia en la zona de Gradería Sur del estadio Antonio Aranda en la previa del superclásico contra Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.
Los hinchas de Olimpia en la zona de Gradería Sur del estadio Antonio Aranda en la previa del superclásico contra Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

La nota, dirigida al presidente de la APF, Robert Harrison, y al Tribunal Disciplinario, acusa a Olimpia de un “incumplimiento voluntario y reincidente” del artículo 50.1 del Reglamento de la División de Honor. Dicho artículo establece que, en el Antonio Aranda, el club local debía destinar el 50% de las entradas al club visitante. Según el reglamento, Cerro Porteño debería haber recibido las entradas para las Graderías Norte, Preferencia Norte y Platea Norte, lo que representa la mitad del aforo.

Sin embargo, Cerro Porteño argumenta que Olimpia ha puesto a su disposición únicamente las Graderías Norte, lo que consideran una violación clara de la normativa. La denuncia se agrava por las declaraciones del presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, quien en una entrevista radial afirmó que el club solo cedería las Graderías Norte, a pesar de conocer el reglamento. “No importa la multa, la pagaremos injustamente pero vamos a hacer respetar nuestra localía siempre”, manifestó Nogués, una postura que, según Cerro, “agrava la situación”.

Esta sería la tercera vez que Olimpia incumple la normativa, lo que ha llevado a Cerro Porteño a pedir una sanción “ejemplar”. En la nota, se recuerda que la APF ya había advertido a Olimpia en marzo de 2025 sobre sanciones más duras en caso de reincidencia.

Sanciones solicitadas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerro Porteño exige dos sanciones principales, amparándose en el artículo 50.2 del reglamento:

- Inhabilitación para albergar superclásicos: Se pide que Olimpia no pueda jugar como local con público en los superclásicos de la próxima temporada (un año futbolístico).

- Multa millonaria: La institución azulgrana solicita una multa de G. 400.000.000. Este monto es el doble de la multa mínima de G. 200.000.000 establecida en el artículo 51, justificando la duplicación por la reincidencia.

El club de Barrio Obrero concluye la nota instando a la APF a tomar medidas contundentes para “reencauzar el actuar doloso del infractor”, que, a su juicio, perjudica a los aficionados y atenta contra la integridad de las competiciones de la APF.

Enlace copiado