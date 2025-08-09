Olimpia: “Campamento” tierra adentro

Después del superclásico del domingo último en Ciudad del Este, mañana volverá a jugar en el Antonio Aranda, pero esta vez de visitante frente a Guaraní, el añejo clásico, 16:00, en la cartelera de la 7ª ronda.

Luego, en la octava viene el clásico blanco y negro, con Libertad, en Villa Elisa. Posteriormente viene el recorrido lejos de la capital: en la novena jornada irá a Juan León Mallorquín ante General Caballero, el domingo 24 de agosto. En la décima, el cuadro Franjeado hará de anfitrión en el Antonio Aranda contra Sportivo Luqueño, sábado 30 de agosto, a las 18:30.

Antes de cerrar la primera mitad del actual campeonato, el equipo de Ramón Díaz tiene el juego de Copa Paraguay ante Fernando de la Mora, en el Ka’arandy de Mallorquín, el miércoles 3 de setiembre, a las 16:00. El periplo se cierra en Pedro Juan Caballero, el domingo 7 de setiembre frente al 2 de Mayo PJC, a las 16:00.

* Lesionado. El lateral zurdo Héctor David Martínez sufrió un esguince de tobillo y pasa a ser otra resta en el clásico añejo de mañana contra Guaraní. Otra deserción es el arquero Gastón Olveira y serán varios los cambios en la formación de Ramón Díaz en busca de la recuperación.

