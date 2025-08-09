Héctor David Martínez: lesionado y descartado del clásico ante Guaraní

Otra mala noticia en Olimpia: Héctor David Martínez está lesionado. El futbolista paraguayo sufrió una torcedura de tobillo en el entrenamiento del jueves y está fuera del clásico contra Guaraní. El defensor tiene la pierna inmovilizada y realiza estudios en un sanatorio privado de Asunción para conocer la gravedad de la dolencia.

Martínez, quien perdió el mano a mano con Gabriel Aguayo en los últimos dos goles de Cerro Porteño, obligada a Ramón y Emiliano Díaz a modificar también el lateral izquierdo para enfrentar al Aborigen por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El más añejo será el domingo 10 de agosto, a las 16:00, en el Antonio Aranda.

¿Quién juega en reemplazo de David Martínez?

Ramón y Emiliano Díaz tienen a un solo posible reemplazante de Héctor David Martínez: Alexis Cantero. El ex Guaraní, uno de los refuerzos del Franjeado para la segunda parte de la temporada, es el único lateral izquierdo disponible. Tobías Morínigo, quien fue utilizado por la dupla técnica, está al servicio de la selección de Paraguay Sub 20 para los amistosos (hoy y lunes) ante Brasil.

