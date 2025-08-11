Guaraní vs. Olimpia: el “clásico añejo” en vivo

Este enfrentamiento tiene sabor a final, especialmente para el Olimpia. Tras caer ante Cerro Porteño en el mismo escenario, una nueva derrota podría alejar al “Decano” de la cima de la tabla. Por su parte, un Guaraní en excelente racha buscará la victoria para quedar a solo un punto del líder, Cerro Porteño, que recientemente empató con Nacional.

El partido se jugará con una restricción importante: el sector sur del estadio permanecerá vacío. Esta medida es parte de una sanción del tribunal disciplinario, impuesta a los hinchas de Olimpia por los incidentes violentos ocurridos la semana anterior. La afición franjeada no podrá ocupar su zona habitual durante dos fechas.

Guaraní vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

16:00 ¡Comienza el “clásico añejo”!

Guaraní y Olimpia ya juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, en el duelo correspondiente a la séptima ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:00 Guaraní, con once definido

El director técnico aurinegro, Víctor Bernay anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López Quintana, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado Ramón Díaz, presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní: Lucas Verza; Fernando Cardozo, Orlando Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Rodrigo Pérez y Giovanni Bogado; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Rodney Redes. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:30 Clausura #7: Otra fiesta en Ciudad del Este

Una semana después de haber recibido el superclásico, Ciudad del Este vivirá este domingo una nueva fiesta, con el partido entre Guaraní y Olimpia, marcado para las 16:00.

14:15 Olimpia: “Campamento” tierra adentro

Olimpia afrontará largo como sostenido recorrido de canchas tierra adentro entre el torneo Clausura y Copa Paraguay.

14:00 Héctor David Martínez: lesionado y descartado del clásico ante Guaraní

Héctor David Martínez sufrió una torcedura de tobillo y está descartado en Olimpia para el clásico más añejo contra Guaraní. El futbolista paraguayo realiza estudios para determinar la gravedad de la lesión.

13:45 David Ojeda pitará el “clásico añejo” entre Guaraní y Olimpia

David Ojeda, árbitro con insignia FIFA, será el encargado de dirigir el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia este domingo en la capital del Alto Paraná. Estará asistido por Derlis Benítez en el VAR para garantizar el correcto desarrollo del encuentro.

13:30 Olimpia, con tres clásicos seguidos

Lejos del protagonismo esperado por su afición, Olimpia tiene la misión de salvar la temporada con algún logro. El fixture del Clausura deparó tres clásicos seguidos, uno perdido contra Cerro Porteño por 3-2.

13:15 Thiago Servín cubre la vacancia defensiva en Guaraní

Thiago Adrián Servín cubrirá la vacancia defensiva de Guaraní para el añejo clásico dominical contra Olimpia, a desarrollarse en Ciudad del Este, a las 16:00.

13:00 Tribunal inhabilita provisoriamente Graderías Norte y Sur en los partidos de Cerro Porteño y Olimpia

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol tomó medidas tras los incidentes ocurridos en el superclásico. La entidad resolvió, de manera cautelar, suspender por dos fechas el acceso de los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño a las graderías que habitualmente ocupan las hinchadas organizadas de ambos clubes.

12:45 Guaraní: Maidana, sensible resta legendaria

Guaraní no podrá contar el domingo con Alexandro Maidana Mendieta en el choque contra Olimpia, a cumplirse en Ciudad del Este, a las 16:00.

12:30 Olimpia, con secuelas del clásico

La derrota contra Cerro Porteño dejó secuelas en Olimpia. Las críticas contra el arbitraje no tapan las debilidades del equipo que tendrá modificaciones para el siguiente clásico, el del domingo contra Guaraní, en Ciudad del Este, a las 16:00.

12:15 Atención Olimpia: Gastón Olveira no pudo terminar el entrenamiento

Gastón Olveira no finalizó la práctica de hoy. El uruguayo, apuntado por los hinchas de Olimpia en el segundo gol de Cerro Porteño, no estaría lesionado.

12:00 Alerta Guaraní: El titular citado a la Sub 20 a puertas de Olimpia

Guaraní disputa el domingo un partido muy importante por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen recibe a Olimpia en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. En la semana previa, Víctor Bernay pierde a un titular por la convocatoria a la selección de Paraguay Sub 20.

11:45 Olimpia solicita la destitución de Éber Aquino por el arbitraje en la derrota frente a Cerro Porteño

Olimpia pide a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) la destitución de Eber Aquino después de la derrota ante Cerro Porteño en el superclásico.