Fútbol

Guaraní vs. Olimpia: el “clásico añejo” en vivo

Una semana después de un vibrante superclásico, el estadio Antonio Aranda será testigo de otro duelo de gigantes: Guaraní vs. Olimpia. El partido, programado para el domingo a las 16:00, corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura. Seguilo por ABC

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 16:00

Este enfrentamiento tiene sabor a final, especialmente para el Olimpia. Tras caer ante Cerro Porteño en el mismo escenario, una nueva derrota podría alejar al “Decano” de la cima de la tabla. Por su parte, un Guaraní en excelente racha buscará la victoria para quedar a solo un punto del líder, Cerro Porteño, que recientemente empató con Nacional.

El partido se jugará con una restricción importante: el sector sur del estadio permanecerá vacío. Esta medida es parte de una sanción del tribunal disciplinario, impuesta a los hinchas de Olimpia por los incidentes violentos ocurridos la semana anterior. La afición franjeada no podrá ocupar su zona habitual durante dos fechas.

Guaraní vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

16:00 ¡Comienza el “clásico añejo”!

Guaraní y Olimpia ya juegan en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, en el duelo correspondiente a la séptima ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:00 Guaraní, con once definido

El director técnico aurinegro, Víctor Bernay anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López Quintana, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado Ramón Díaz, presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní: Lucas Verza; Fernando Cardozo, Orlando Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Rodrigo Pérez y Giovanni Bogado; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Rodney Redes. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:30 Clausura #7: Otra fiesta en Ciudad del Este

Una semana después de haber recibido el superclásico, Ciudad del Este vivirá este domingo una nueva fiesta, con el partido entre Guaraní y Olimpia, marcado para las 16:00.

Estadio Antonio Aranda, Ciudad del Este

14:15 Olimpia: “Campamento” tierra adentro

Olimpia afrontará largo como sostenido recorrido de canchas tierra adentro entre el torneo Clausura y Copa Paraguay.

14:00 Héctor David Martínez: lesionado y descartado del clásico ante Guaraní

Héctor David Martínez sufrió una torcedura de tobillo y está descartado en Olimpia para el clásico más añejo contra Guaraní. El futbolista paraguayo realiza estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Los jugadores de Olimpia lamentan la derrota frente a Cerro Porteño en el superclásico por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
13:45 David Ojeda pitará el “clásico añejo” entre Guaraní y Olimpia

David Ojeda, árbitro con insignia FIFA, será el encargado de dirigir el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia este domingo en la capital del Alto Paraná. Estará asistido por Derlis Benítez en el VAR para garantizar el correcto desarrollo del encuentro.

El árbitro David Ojeda dirigirá el clásico añejo entre Guaraní y Olimpia, el domingo, en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este.
13:30 Olimpia, con tres clásicos seguidos

Lejos del protagonismo esperado por su afición, Olimpia tiene la misión de salvar la temporada con algún logro. El fixture del Clausura deparó tres clásicos seguidos, uno perdido contra Cerro Porteño por 3-2.

Hugo Lorenzo Quintana (23 años), el futbolista de más alto nivel en la actualidad en Olimpia.
13:15 Thiago Servín cubre la vacancia defensiva en Guaraní

Thiago Adrián Servín cubrirá la vacancia defensiva de Guaraní para el añejo clásico dominical contra Olimpia, a desarrollarse en Ciudad del Este, a las 16:00.

Thiago Adrián Servín (22), defensor de Guaraní.
13:00 Tribunal inhabilita provisoriamente Graderías Norte y Sur en los partidos de Cerro Porteño y Olimpia

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol tomó medidas tras los incidentes ocurridos en el superclásico. La entidad resolvió, de manera cautelar, suspender por dos fechas el acceso de los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño a las graderías que habitualmente ocupan las hinchadas organizadas de ambos clubes.

Los hinchas de Olimpia en la zona de Gradería Sur del estadio Antonio Aranda en la previa del superclásico contra Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.
12:45 Guaraní: Maidana, sensible resta legendaria

Guaraní no podrá contar el domingo con Alexandro Maidana Mendieta en el choque contra Olimpia, a cumplirse en Ciudad del Este, a las 16:00.

Alexandro Maidana Mendieta (20 años), futbolista de Guaraní.
12:30 Olimpia, con secuelas del clásico

La derrota contra Cerro Porteño dejó secuelas en Olimpia. Las críticas contra el arbitraje no tapan las debilidades del equipo que tendrá modificaciones para el siguiente clásico, el del domingo contra Guaraní, en Ciudad del Este, a las 16:00.

Lucas Antonio Verza Martínez (24 años), arquero alternativo de Olimpia.
12:15 Atención Olimpia: Gastón Olveira no pudo terminar el entrenamiento

Gastón Olveira no finalizó la práctica de hoy. El uruguayo, apuntado por los hinchas de Olimpia en el segundo gol de Cerro Porteño, no estaría lesionado.

El uruguayo Gastón Olveira, jugador de Olimpia, en la entrada en calor previa al partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
12:00 Alerta Guaraní: El titular citado a la Sub 20 a puertas de Olimpia

Guaraní disputa el domingo un partido muy importante por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen recibe a Olimpia en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. En la semana previa, Víctor Bernay pierde a un titular por la convocatoria a la selección de Paraguay Sub 20.

Iván Ramírez (9), futbolista de Guaraní, celebra un gol en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
11:45 Olimpia solicita la destitución de Éber Aquino por el arbitraje en la derrota frente a Cerro Porteño

Olimpia pide a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) la destitución de Eber Aquino después de la derrota ante Cerro Porteño en el superclásico.

Eber Aquino (d) en la presentación como nuevo director del Departamento de Árbitros.
