Fútbol

A qué hora juega hoy Recoleta vs. General y dónde ver en vivo

Recoleta FC y General Caballero disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 14:03
Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Recoleta FC y General Caballero disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Rojo de Ka’arendy juegan en el Ricardo Gregor de Asunción: empieza a las 18:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Recoleta FC vs. General Caballero, un duelo clave del promedio

Recoleta vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: Hugo Cuenca, convocado para el debut de Genoa en Copa Italia

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

