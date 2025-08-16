Recoleta vs. General Caballero, un choque clave del promedio

Recoleta FC y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy un partido clave en la pelea por la permanencia en la máxima categoría: el Canario y el Rojo juegan a las 18:30, en el Ricardo Gregor de Asunción, por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC, mala racha y 10° en el promedio

Recoleta FC acumula cuatro encuentros seguidos sin victorias y en consecuencia, bajó en la clasificación del promedio hasta el décimo lugar. Independientemente al resultado, el Canario de Jorge González, que no triunfa desde la fecha 3, seguirá fuera de los puestos a la División Intermedia, pero con una diferencia menor con relación al adversario de turno.

General: racha de victorias, pero en zona roja

General Caballero mantiene intacta la esperanza de continuar en la División de Honor del fútbol paraguayo. El Rojo de Humberto Ovelar está en racha de victorias (2 consecutivas y 3 sin perder) por primera vez en el año y busca descontar la diferencia en el promedio con el rival de este viernes. Aunque triunfe, mantendrá el undécimo lugar, en zona roja.

La formación de Recoleta FC vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Iván Piris, Julio Domínguez, Juan Núñez, Ulises Coronel; Alejandro Silva, Lucas Romero, José Espínola, Brahian Ferreira; Wilfrido Báez y Lucas González.

La formación de General Caballero vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Richard Cabrera, Miller Mareco, Jorge González, Gabriel Molinas; Richard Salinas, Silvio Torales, Gaspar Vega, Víctor Villalba; Teodoro Arce y Clementino González.