El Tigre Riveros ruge en la Liga chilena

El Tigre, Luis Enrique Riveros, con pasado reciente en Cerro Porteño, quebró la paridad al minuto 60 del encuentro celebrado en el estadio Nacional de Santiago contra Universidad de Chile.

El segundo tanto del gran triunfo del Audax Italiano fue marcado por Eduardo Vargas, estableciendo la ley del ex. El descuento llegó mediante Lucas di Yorio y en tiempo adicional Leonardo Valencia puso cifras definitivas.

La campaña del equipo de la comuna de La Florida comprende 11 triunfos, 4 empates y 5 derrotas (tercer puesto). El sorprendente líder es Coquimbo Unido, con 44 puntos, seguido por Universidad de Chile, que tiene 38 y Audax, que completa el podio, con 37.

