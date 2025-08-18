Fútbol

El Tigre Riveros ruge en la Liga chilena

El paraguayo Luis Enrique Riveros Valenzuela abrió este domingo en camino de la victoria del Audax Italiano contra Universidad de Chile 3-1, por la vigésima ronda del certamen mayor trasandino.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 15:28
El paraguayo Luis Enrique Riveros Valenzuela (27 años), festeja su gol para el Audax Italiano, en el Nacional de Santiago.
El paraguayo Luis Enrique Riveros Valenzuela (27 años), festeja su gol para el Audax Italiano, en el Nacional de Santiago.Audax Italiano

El Tigre, Luis Enrique Riveros, con pasado reciente en Cerro Porteño, quebró la paridad al minuto 60 del encuentro celebrado en el estadio Nacional de Santiago contra Universidad de Chile.

Lea más: Paraguayo Moreira anota en Honduras

El segundo tanto del gran triunfo del Audax Italiano fue marcado por Eduardo Vargas, estableciendo la ley del ex. El descuento llegó mediante Lucas di Yorio y en tiempo adicional Leonardo Valencia puso cifras definitivas.

La campaña del equipo de la comuna de La Florida comprende 11 triunfos, 4 empates y 5 derrotas (tercer puesto). El sorprendente líder es Coquimbo Unido, con 44 puntos, seguido por Universidad de Chile, que tiene 38 y Audax, que completa el podio, con 37.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado