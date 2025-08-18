Paraguayo Moreira anota en Honduras

Roberto Moreira Aldana, de larga militancia en el fútbol centroamericano, llegó a su segundo gol en cuatro partidos con el Lobos UPNFM, que venció el fin de semana al Victoria 2-0, por el certamen mayor catracho.

Entre el 2018 y el 2023, el ariete guaraní defendió con éxito los colores del Motagua. Luego tuvo un breve pero positivo paso por el Génesis, hasta pasar al club felino.

A falta de los partidos dominicales que darán continuidad a la quinta ronda, Olimpia lidera el certamen con 11 puntos. Lobos, del paraguayo Moreira, ocupa la sexta plaza (con 7) entre 11 clubes intervinientes.

