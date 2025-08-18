Uruguayo Matonte, en River Plate-Libertad

Libertad y River Plate empataron sin goles en La Huerta en el primer encuentro y definirán la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores en la capital argentina, el jueves a partir de las 21:30.

El duelo contará con la conducción referil íntegramente uruguaya. El juez central será Andrés Matonte, los auxiliares de banda Nicolás Tarán y Pablo Llarena, el cuarto árbitro Javier Feres, el encargado del VAR Christian Ferreyra y el asistente en cabina Richard Trinidad.

El vencedor de esta serie jugará con el ganador de Palmeiras y Universitario de Deportes. En el cotejo de ida, disputado en Perú, los brasileños ganaron por goleada 4-0.

