Venezolano Valenzuela pitará Estudiantes-Cerro Porteño

Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata se enfrentaron el miércoles pasado en La Nueva Olla, con victoria del elenco argentino por 1-0, en el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Lea más: Cerro Porteño pierde en casa

La revancha será este miércoles en el estadio Uno de La Plata, a las 19:00, con la dirección referil de Jesús Valenzuela, contando con la asistencia desde las bandas de Jorge Urrego y Tulio Moreno. El cuarto juez será el también venezolano Ángel Arteaga. El VAR estará a cargo del ecuatoriano Carlos Orbe, quien estará acompañado de su coterráneo Christian Lescano .

El clasificado medirá en cuartos de final con el vencedor de la serie entre Flamengo e Inter de Porto Alegre. En el choque de ida, celebrado en Río de Janeiro, ganó el Fla por 1-0.

