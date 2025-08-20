Luqueño: Julio Báez, fuera del duelo sabatino

Sportivo Luqueño y Recoleta FC se enfrentarán el domingo por tercera vez en la temporada en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá. El choque del fin de semana, correspondiente a la novena ronda del campeonato Clausura se pondrá en marcha a las 18:30.
Lea más: Ángel Benítez, el reposo del guerrero
Julio César Báez sufrió un pequeño desgarro en el sóleo, un músculo que forma parte de la pantorrilla. Su reemplazante sería Jonathan Ramos, para el “minutaje” de los juveniles.
La noticia positiva difundida por el departamento médico auriazul es la recuperación de Ángel María “Pirayú” Benítez, luego del impacto en el rostro recibido en Villeta, que le costó tres puntos de sutura en la frente.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Son varios los atletas de la dotación luqueña que se encuentran al margen de las actividades oficiales por molestias físicas, como Federico “Ropero” Santander, Sergio “Chico” Díaz, Rubén Darío Ríos y Kevin Pereira.