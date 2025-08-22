Nacional 1-Tembetary 1: Electrizante final

El “Tembe” rescata un punto

Nacional recibió hoy en La Visera a Tembetary, en lo que fue un choque con necesidades absolutamente diferentes para uno y otro, respectivamente.

El local llegó a este cotejo con la firme intención de seguir cerca de la punta, y la visita –que sumó un solo punto hasta aquí en este torneo– con el claro objetivo de lograr su primera victoria y salir del fondo de la tabla de posiciones, en una complicada temporada.

El partido tuvo un arranque con un marcado favorito, el equipo tricolor, que desde el pitazo inicial atacó por todos los flancos al Rojiverde, que se defendió como pudo y que fue extremadamente tímido a la hora de buscar el arco rival.

El dueño de casa buscó por todos los medios el tanto apertura y lo consiguió merecidamente a través de un pase al vacío muy bien ejecutado por Hugo Iván Valdez a favor del otro Hugo, Benítez, quien conectó un derechazo cruzado, a los 42’, para vencer al portero Tomás Canteros, que nada pudo hacer para tapar el certero tiro del mencionado delantero, que en el comienzo de la etapa complementaria fue expulsado por doble amonestación, al igual que su compañero Leandro Meza, con roja directa, sobre el final. Con el 1-0, terminó el primer tiempo.

El segundo lapso comenzó muy friccionado y lleno de imprecisiones, pero “Tembe” insistió, llegó al gol con cabezazo de Estiven Pérez, a los 89’, tras un centro perfectamente enviado por Rodrigo Rojas. Lo empató a la postre y rescató un punto de Barrio Obrero.