A qué hora juega Nacional vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Nacional y Atlético Tembetary disputan hoy el primer partido de la novena fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor, que pelea por el título, y el Rojiverde, que lucha por la permanencia, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Nacional y Tembetary abren la fecha 9 del torneo Clausura
Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 23:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.