A qué hora juega Nacional vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Nacional y Atlético Tembetary disputan hoy la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

22 de agosto de 2025 - 13:12
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Nacional y Atlético Tembetary disputan hoy el primer partido de la novena fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor, que pelea por el título, y el Rojiverde, que lucha por la permanencia, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Cristian Colmán (i), jugador de Nacional, disputa el balón en un partido frente a Atlético Tembetary por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Cristian Colmán (i), jugador de Nacional, disputa el balón en un partido frente a Atlético Tembetary por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

