Nacional y Atlético Tembetary abren la fecha 9 del Clausura

Nacional y Atlético Tembetary abren hoy el noveno capítulo del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor y el Rojiverde juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción. Arbitra Giancarlos Juliadoza con VAR de José Méndez y transmiten ABC Cardinal 730, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, en la pelea por el título

Nacional es uno de los inmediatos perseguidores del puntero Cerro Porteño en la pelea por el título de campeón. La Academia de Pedro Sarabia, que en la ronda pasada derrotó 2-0 a Sportivo Trinidense y cortó la racha de tres juegos sin victorias, suma 15 unidades, ocupando el cuarto lugar a 5 del Ciclón. Por su lado, en el acumulativo está a 14 de la zona de Copa Libertadores 2026.

Tembetary, en la lucha por la permanencia

Atlético Tembetary tiene como objetivo salvar la categoría. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar, que en la rueda pasada empató 1-1 con 2 de Mayo y sumó el primer punto en el certamen, está último en la clasificación del promedio, ocupando zona de descenso a la División Intermedia: suma 19 en 30 presentaciones y está a 16 de Recoleta, décimo con 35 en 30 cotejos.

La formación de Nacional vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Claudio Nuñez, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Juan González; Hugo Iván Valdez, Leandro Meza, Juan Alfaro, Richard Prieto; Hugo Adrián Benítez e Ignacio Bailone.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Atlético Tembetary vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Líder Cáceres, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Orlin Barreto, Rodrigo Rojas, Lucas Guiñazú, Duván Zárate; Francisco Esteche y Paul Charpentier.