Arsenal, con debutante adolescente en la Premier

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, hizo debutar este sábado contra el Leeds United a Max Dowman, una de las mayores perlas de la cantera de los Gunners, a sus 15 años.

23 de agosto de 2025 - 18:23
Max Robert Dowman nació el 31 de diciembre de 2009.
Con el dorsal 49, el joven futbolista inglés Max Dowman sustituyó a Noni Madueke y jugó una media hora en el encuentro que el Arsenal goleó al Leeds 5-0 en el estadio Emirates de Londres.

A sus 15 años, Dowman, considerado uno de los talentos más prometedores en el fútbol juvenil inglés, ha sido la gran sensación de la pretemporada del Arsenal y ha desplazado del foco a los seis nuevos fichajes del club entre los que se incluye el centrocampista Martin Zubimendi y el delantero Viktor Gyökeres.

Pese a que Dowman entrena con el primer equipo de forma regular desde principios de año, la regulación de la Premier le impedía debutar hasta esta temporada. De hecho, en Champions League no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre. EFE

