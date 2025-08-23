Clausura #9: Olimpia en Ka’arendy y Cerro Porteño en su barrio

Olimpia, golpeado por los últimos resultados, visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín, en duelo fijado para las 16:00.

Cerro Porteño, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores a manos del Estudiantes de La Plata, recibirá en la Nueva Olla al Sportivo Trinidense. El choque de segundo turno del día arrancará a las 18:30.

El Decano de nuestro fútbol convoca a la afición altoparananse en busca de la rehabilitación, al obtener un solo punto de los últimos nueve en disputa.

El Rojo de Ka’arendy, que se encuentra en zona de descenso, experimentó un repunte que le permitió cosechar siete unidades en las últimas tres rondas.

Los franjeados buscarán su primer triunfo del año contra los “militares”, que en el Apertura sorprendieron con una goleada por 3-0 en Villa Elisa.

En Barrio Obrero, el Ciclón defenderá el invicto y la punta después del trago amargo internacional de mitad de semana.

De los ocho juegos animados hasta aquí en la competencia, los azulgranas ganaron seis e igualaron dos.

La Cruz amarilla se presenta como un rival de cuidado para el líder, contando con un largo proceso bajo el comando de José Gabriel Arrúa que le da identidad al equipo, independientemente a los futbolistas que integran el elenco auriazul.

La ronda se completará el lunes con un atractivo partido a ser animado por Libertad y Guaraní, en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 18:30.

El Guma viene de dejar una buena imagen contra River Plate en la Libertadores, de la que quedó al margen en los penales.