Flamengo, bicampeón Intercontinental Sub 20

Fue un encuentro equilibrado, en el que el Barça estuvo más cerca de llevarse la victoria, pero en los penales fue mejor el Flamengo, que se quedó con la cuarta edición del torneo que enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa.

Lea más: Lucha del Brasileirao

En la definición, Virgili, Oduro, Cortés, Kluivert y Nomoko anotaron para el Barcelona, pero el portero brasileño Nanneti contuvo los disparos de Hernández y Parriego.

Por el Flamengo marcaron João Victor, Iago, Pablo Lucio, Felipe Teresa, Lorran y Carbone, en tanto que Eder Aller atajó el remate de Matheus Gonçalves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tiempo reglamentario, con solo 11 minutos, Lorran robó un balón en la línea media del Barcelona, lanzó a Matheus Gonçalves, quien encaró al portero Aller. Un rebote y la pelota cayó otra vez en los pies de Lorran, que puso en ventaja al Flamengo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después del gol, el equipo carioca pasó a esperar más para salir a la contra, con Gonçalves como director de orquesta, pero no llegó a asustar.

El Barça, fiel a su estilo. Mucho toque, rotación permanente y marcación alta, pero no lograba ser incisivo. Junyent lucía su habilidad y Pedro Rodríguez y Juan Hernández intentaban darle trabajo al portero Nannetti, pero poco más que eso.

Sobre el final de la primera etapa, la mejor oportunidad del equipo español llegó con un rápido desborde de Virgili y un remate rastrero que pegó en la base del palo derecho de Nannetti.

En el segundo tiempo, el entrenador brasileño del Barça, Juliano Belletti, movió sus piezas. Tommy Marqués entró por Rodríguez y Shane Kluivert sustituyó a Junyent.

El conjunto catalán ganó profundidad, pero cada arrancada del Flamengo hacía temblar a la defensa catalana. Sin embargo, el equipo brasileño retrasó sus líneas, comenzó a abrir espacios y por uno de ellos se coló Virgili, que igualó tras una lucida jugada individual.

Faltaban veinte minutos y el Flamengo parecía cansando. El Barça creció en pleno Maracaná y Kluivert casi sentencia. Virgili asustó un par de veces cuando el partido terminaba. Vino el tiempo añadido y se desató la locura. Álvaro Cortés puso en ventaja al Barcelona, pero cuando aún celebraba, el Flamengo igualó a través de Iago y forzó la definición por penaltis, en la que se impuso el equipo carioca.

Esta ha sido la cuarta edición de la Copa Intercontinental Sub20 y la segunda ganada por el Flamengo, campeón en 2024. En 2022, se impuso el Benfica portugués y un año después alzó el trofeo el Boca Juniors argentino. EFE