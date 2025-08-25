Adam Bareiro afronta duro momento con Fortaleza

Pese a su gran potencial futbolístico, Adam Bereiro lleva un prolongado tiempo sin alcanzar el protagonismo esperado a nivel internacional. Fortaleza lo contrató tras su breve ciclo por el Al-Rayyan qatarí, en el que marcó seis tantos en 17 encuentros.

Lea más: Alex Cáceres convierte en Bolivia

El domingo, Fortaleza cayó en el Castelão por 1-0 contra el Mirassol, por el Brasileirão, en el que marcha en el penúltimo puesto. Bareiro tuvo un penal que lo tapó el arquero y tampoco pudo sacar provecho del rebote. Acumula ocho presentaciones con el club de la capital del estado de Ceará, con el casillero en blanco en cuanto a conversiones.

“Paso por aquí para pedir disculpas a mis compañeros y al pueblo de Fortaleza. Soy el primero que quiere salir de esta situación y vine para ayudar. Cometí un error hoy y me siento pésimo por eso”, posteó el atacante guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por la fecha 22 del competitivo certamen del vecino país, que consta de 38 rondas, Fortaleza visitará el domingo a Inter de Porto Alegre, en duelo a desarrollarse en el Beira Río de Porto Alegre, a las 20:30.