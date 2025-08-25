Alex Cáceres logra su cuarto gol en la temporada en Bolivia

Este es el segundo año de Alex Cáceres, surgido en Guaraní, en el fútbol boliviano. En su primer ciclo en Wilstermann, al que había ido tras militar en Encarnación FC, en la División Intermedia, firmó dos anotaciones en 23 cotejos.

Lea más: Diego González anota para Atlas

La marca actual del deportista de Itakyry es de cuatro conversiones en 18 duelos. La más reciente fue la del domingo, en el empate 2-2 con el Bolívar, el más ganador del fútbol del vecino país.

Tras su ciclo formativo en la Toldería aurinegra, Alex Cáceres militó en Independiente de Campo Grande, General Díaz, San Lorenzo, Guaireña, Sol de América y Encarnación FC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El torneo boliviano tiene como líder al The Strongest, con 43 puntos. El Wilstermann ocupa la penúltima posición, con 7. Último se encuentra otro club cochabambino, el Aurora, que tiene -8. Inició el 2025 con 33 puntos negativos, por suplantación de identidad del futbolista Diego Montaño, quien utilizó los datos de su hermano fallecido.