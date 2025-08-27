Fútbol

Cerro Porteño debuta en la Copa Paraguay enfrentando a Pastoreo FC

Cerro Porteño debuta en la Copa Paraguay 2025: el Ciclón enfrenta hoy a Pastoreo FC de la División Intermedia. El partido comienza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 09:55
Juan Manuel Iturbe, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño enfrenta hoy a Pastoreo FC en el estreno en la Copa Paraguay 2025. El Ciclón, el único grande que todavía no conquistó el certamen, mide al Albirrojo de la División Intermedia por la Fase 3: a partido único y eliminación directa, el partido comienza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

El Azulgrana de Diego Martínez prioriza el torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo y tiene como segundo objetivo la competencia nacional, que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026. Por esta razón, el técnico apuesta por una formación alternativa, en la que aparecen Roberto Jr. Fernández, Rodrigo Gómez, entre otros.

El argentino Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en un partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro líder; Pastoreo en zona de descenso

El conjunto de Barrio Obrero lidera la clasificación del campeonato de Liga con 20 puntos, una unidad por delante de Guaraní, el escolta inmediato. Por su lado, el cuadro del Departamento de Caaguazú está noveno con 30 puntos en la segunda categoría, pero lucha por la permanencia ya que ocupa puestos de descenso en la tabla del promedio.

El ganador de Pastoreo y Cerro mide a...

El ganador de la serie entre Pastoreo FC y Cerro Porteño clasifica a los octavos de final y enfrenta al vencedor de la llave Sol de América vs. Recoleta FC. El Danzarín, que también milita en la División Intermedia, y el Canario juegan el martes 2 de setiembre, a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción.

