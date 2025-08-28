Cerro Porteño: Iturbe queda en “boxes”

El potente atacante de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, se encuentra con una lesión muscular que lo apartará de las canchas por un tiempo aproximado de un mes.

Con la rotura fibrilar detectada luego del partido contra Trinidense, el delantero de 32 años corta una importante secuencia de juegos en alto nivel.

Esta es la temporada de mayor producción goleadora en la carrera de Juan Manuel, quien se inició precisamente en el club azulgrana.

El ofensivo lleva 15 anotaciones en 36 presentaciones en este 2025. En el Apertura hizo nueve tantos, en el Clausura lleva cinco y en la Copa Libertadores uno.

Tras el triunfo de mitad se semana sobre Pastoreo 3-0, por la Copa Paraguay, el Ciclón se apresta a animar un importante duelo.

El domingo, el elenco del argentino Diego Hernán Martínez, que viene de perder el invicto en el Clausura frente a Trinidense, lidiará con Libertad en La Huerta del barrio Las Mercedes, a las 16:00.

Posteriormente se vendrá el match de cierre de la rueda inicial, contra Tembetary, con el que lidiará el domingo 7 de setiembre en Barrio Obrero, a las 18:30.

Por el torneo de integración, Cerro lidiará en octavos con el vencedor del choque entre Recoleta FC y Sol de América.